Publicado 27/08/2024 00:00

Queimadas se multiplicam pelo Brasil. Além de destruir fauna e flora, incêndios já comprometem qualidade do ar no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Crise ambiental é gravíssima e exige resposta imediata do Estado.



Com alíquota de 27,97% anunciada pelo governo federal, Brasil terá maior imposto sobre consumo do mundo. Reforma tributária ignora sobrecarga em contribuintes e mantém Estado sugando dos que estão fora para assegurar privilégios dos que estão dentro.