Wellington Correia foi preso na casa da mãe após agredir a namorada em MagéReprodução

Publicado 26/08/2024 19:51

Rio - Wellington Souza Correia foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (26), por agredir e enforcar a namorada em Magé, na Baixada Fluminense. As agressões aconteceram após a vítima mexer no celular do homem e encontrar mensagens de outra mulher.

Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que o namorado saiu para beber durante a madrugada e demorou para voltar. A mulher então mexeu no celular de Wellington e encontrou mensagens de uma outra mulher. A vítima respondeu e isso foi o bastante para que o homem lhe desse diversos socos no rosto e em outras partes do corpo.

A companheira do criminoso, com quem ele tinha um relacionamento de cinco anos, ficou com diversos ferimentos pelo corpo e com o olho roxo e inchado. De acordo com a Civil, além dos socos, Wellington também chutou a vítima e a enforcou. As agressões só terminaram após o homem cansar.



A corporação informou que a vítima procurou a 66ª DP (Piabetá). Agentes fizeram buscas e localizaram o homem na casa da mãe. Ele ainda tentou se esconder. Wellington responderá pelo crime de violência doméstica.