Casal Aurora e Eraldo Rodrigues ficaram abrigados em uma cabana durante uma nevasca no ChileReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/08/2024 17:59

Rio - "Foram realmente dias muito difíceis. O nosso amor pela nossa família nos manteve fortes e desejosos de reencontrá-los. O amor move montanhas." O relato é de Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, que ficou desaparecida junto com o marido, Eraldo Rodrigues, de 60, por cinco dias no Chile. O casal permaneceu em um abrigo após enfrentar uma forte nevasca, sem conseguir entrar em contato com familiares, até o resgate acontecer na noite da última sexta-feira (23).

Em um vídeo enviado ao DIA, Aurora contou que a fé e a esperança de retornar foram colocadas em prova em meio a tantas adversidades. Contudo, o amor pelos filhos e a vontade de reencontrá-los superou todas as dificuldades e os manteve fortes.

"A nossa fé foi colocada em prova e a nossa esperança de retornar também. Quando nós nos vimos na situação, a única certeza que tínhamos era que podíamos não voltar, mas o amor ele move montanhas, move tudo. O amor dos meus filhos que se moveram para vir até onde nós estávamos para tentar nos encontrar. O nosso amor pela nossa família nos manteve fortes e desejosos de reencontrá-los. Foram realmente dias muito difíceis", destacou.

Aurora e Eraldo moram em Resende, no Sul Fluminense, e saíram da cidade no dia 2 de agosto. De acordo com a família, o casal entrou no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. No entanto, a última localização e contato foram em Copiapó, no Chile. O casal tinha a intenção de retornar para a Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco no domingo (18).

Segundo a família do casal, ambos foram pegos de surpresa por uma forte nevasca, próximo à fronteira com a Argentina. O motor do carro que usavam ficou tomado por gelo e o vento e a baixa temperatura, cerca de -20°C, não permitiram que eles continuassem no veículo. O casal viu um abrigo e foi se refugiar. Contudo, o local estava em estado precário e com buracos, o que fez com que eles montassem a barraca para se proteger melhor.

Ainda de acordo com a família, dentro do abrigo deveria ter um botão de alerta para pedir socorro, mas estava quebrado. Aurora e Eraldo esperaram na cabana com algumas maças, miojo e molachas, e foram racionando para ter o que comer até serem encontrados. O casal foi localizado por um grupo de buscas na última sexta-feira (23).

Aurora ainda agradeceu o apoio e as manifestações de todo mundo que desejou e ajudou no seu encontro. "Estou aqui para agradecer em nome do meu marido e de mim por todas as manifestações de fé, de orações e de preces a nosso favor. Cada pessoa que se envolveu nessa corrente, nesse movimento para que a gente pudesse ser encontrado, está no meu coração. Agradeço a Deus de forma especial por todos vocês, por todos que eu nem sequer conheço. Esse movimento de buscas, de prece e de oração é o que nos trouxe de volta. Estamos um pouco melhor, retornando a nossa viagem em família para casa e é com muita gratidão que eu agradeço vocês e a Deus", comentou.