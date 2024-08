Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, desapareceram durante uma viagem de carro ao Chile - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/08/2024 15:22 | Atualizado 23/08/2024 16:39

Rio - Um casal de brasileiros está desaparecido desde o domingo passado (15), enquanto fazia uma viagem de carro pela América do Sul. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, moram em Resende, no Sul do estado do Rio de Janeiro, e saíram da cidade no dia 2 de agosto. Segundo a família, o casal entrou no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. A última localização e contato, no entanto, foram em Copiapó, no Chile.

O carro usado por Aurora e Eraldo é um Nissan Versa vermelho, placa LMT-5A54. Desesperada em busca de respostas, a família conseguiu comunicar o desaparecimento na delegacia de Copiapó. Sobrinhos e amigos também fazem uma grande mobilização nas redes sociais para conseguir chamar a atenção das demais autoridades.

O filho do casal, Raphael Rodrigues e a mulher, Cíntia Martins, viajaram até o Chile para acompanhar de perto as buscas. De acordo com os familiares, o casal tinha a intenção de retornar para a Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco no domingo (18).



O Consulado do Brasil no Chile foi comunicado e afirmou que está acompanhando as buscas. "A Embaixada transmitiu os pedidos e a informação ao Consulado em Santiago, que nos afirmou já estar atento ao caso", informou.