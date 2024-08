O caso acontece no morro do Sapo - Voz das Comunidades / Melissa Cannabrava

O caso acontece no morro do SapoVoz das Comunidades / Melissa Cannabrava

Publicado 23/08/2024 16:03 | Atualizado 23/08/2024 16:32

Rio - Um incêndio de grande proporção atinge casas na Pedra do Sapo, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (23). Os bombeiros atuam no local desde às 14h30 e não há informações sobre feridos até o momento.



Segundo testemunhas, o incêndio começou após moradores atearem fogo em sacos de lixo. As chamas se alastraram para as residências e já chegam em um ponto de difícil acesso, no topo do morro.



Militares do quartel de Ramos foram acionados às 14h34, cerca de uma hora depois, eles precisaram solicitar ajuda do quartel da Penha. Não há informações de quantas casas foram atingidas.

Antes da chegada dos bombeiros, imagens nas redes sociais mostram que moradores tentaram apagar o fogo com baldes de água.