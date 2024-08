Ação foi realizada na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, em Resende - Reprodução

Ação foi realizada na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, em ResendeReprodução

Publicado 23/08/2024 20:15

Rio - Um homem foi preso com uma moto com sinais de adulteração, na noite desta quinta-feira (22), na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, em Resende, no Sul Fluminense. O veículo era clonado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) deram ordem de parada ao motociclista para fazer uma ação de fiscalização de trânsito.

Após uma análise no sistema, a equipe verificou que a moto se tratava de um veículo clonado. De acordo com a corporação, o condutor não apresentou documentação e alegou ter adquirido o bem através de uma plataforma digital de vendas.



O homem e o veículo foram encaminhados para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado.