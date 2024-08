Material encontrado o bandido - Divulgação

Publicado 23/08/2024 18:25

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (23), um homem que transportava 2 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.



O acusado, de 61 anos e de dupla nacionalidade, iraniana e neozelandesa, pretendia embarcar em um voo comercial que faria conexão em Lisboa, capital de Portugal, antes de chegar ao seu destino final em Atenas, na Grécia.



Durante fiscalizações de rotina, os policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram a droga escondida em um fundo falso de sua mala e efetuaram a prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas; a pena pode chegar a até 25 anos de reclusão.