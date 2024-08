Rodrigo Ribeiro Garcia armazenava mais de 700 mídias de material pornográfico infantojuvenil - Divulgação

Rodrigo Ribeiro Garcia armazenava mais de 700 mídias de material pornográfico infantojuvenilDivulgação

Publicado 23/08/2024 20:14

Rio - A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (23), um homem acusado de armazenar material com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Rodrigo Ribeiro Garcia foi localizado em uma casa na Rua José Bonifácio, no bairro Todos os Santos, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, ele armazenava mais de 700 mídias de material pornográfico infantojuvenil no computador. Contra Rodrigo foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Após a constatação do flagrante, o preso foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça.

"As investigações prosseguem para melhor apurar os fatos", informou a Polícia Civil.