Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltou - Reprodução

Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltouReprodução

Publicado 23/08/2024 20:07 | Atualizado 23/08/2024 22:49

Rio - Imagens das câmeras de segurança da região mostraram o momento em que um homem em situação de rua, identificado como Luiz Felipe Silva dos Santos, de 43 anos, foi agredido até a morte na Praça Mauá, no Centro do Rio , na manhã desta sexta-feira (23). Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior, suspeito de cometer as agressões, é um segurança que fugiu do local após o crime, mas foi preso horas depois.

Nas imagens é possível ver o momento em que Felipe chega ao local. Testemunhas afirmam que ele pedia comida no estabelecimento, quando o segurança se revoltou e mandou o mesmo sair.

Logo após, a vítima pega uma pedra no chão e atira contra Carlos Alberto, que pega um pedaço de madeira e persegue Luiz Felipe. Dentro do restaurante, dois guardas municipais acompanham a cena. Já do lado de fora, as câmeras filmaram o suspeito espancando a vítima até a morte.

Imagens mostram segurança agredindo homem em situação de rua até a morte na Praça Mauá



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ud1S2e2o8D — Jornal O Dia (@jornalodia) August 23, 2024

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. A reportagem de O DIA tentou contato com o restaurante Flórida para entender se o suspeito era segurança do estabelecimento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.