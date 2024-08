Cães farejadores participaram da ação que resultou na apreensão de mais de 360 tabletes de maconha - Divulgação/PRF

Publicado 23/08/2024 21:54 | Atualizado 23/08/2024 21:59

Piraí – Um homem foi detido, nessa quinta-feira (22), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul Fluminense. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram cerca de 200 quilos de maconha no interior da van que ele dirigia. A identificação do suspeito não foi divulgada.

Policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram o homem na descida da Serra das Araras, em frente à unidade operacional da corporação na região. No momento em que pediram para ele parar, ele mexeu em um aparelho celular e aparentava nervosismo.

Na inspeção, os cães Eva, Corona e Cacau, especialistas em farejar drogas, armas e munições, localizaram a droga dividida em 363 tabletes. O material estava entre mercadorias lícitas, todas com as respectivas notas fiscais.

Aos agentes, o condutor admitiu que receberia um pagamento em dinheiro para transportar a carga ao voltar para Curitiba (PR). Ele foi levado para a 94ª DP (Piraí).