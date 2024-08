Populares amarraram os braços do suspeito, após as agressões, e acionaram a Polícia Militar - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2024 19:15

Rio - Um homem foi espancado por populares após assaltar estudantes na porta de uma escola, na manhã desta sexta-feira (23), em Nova Aurora, Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante a ação, ele estava usando uma réplica de pistola.

Segundo testemunhas, o suspeito ameaçava garotas que chegavam na unidade de ensino, por volta das 6h40. Na ocasião, ele apontava a arma e mandava as vítimas passarem o celular e a mochila. Cerca de quatro garotas tiveram os pertences levados, conforme os relatos.

Populares que presenciaram a cena, foram para cima do suspeito e começaram a desferir golpes contra ele. Um homem, inclusive, chegou a imobilizá-lo usando as mãos e os pés. Segundo a Polícia Militar, o acusado precisou ser conduzido por equipe do 39º BPM (Belford Roxo) ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

Logo após, suspeito foi levado para a 54ª DP (Belford Roxo), onde ficou preso. Testemunhas estão na delegacia para prestar depoimento.