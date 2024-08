Moradores registraram o intenso tiroteio na região - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Um confronto entre criminosos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, e do Jardim Primavera, em Cavalcante, Zona Norte do Rio, assustou moradores no início da tarde desta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, equipes foram deslocadas para intensificar o policiamento na região.

Moradores registraram o intenso tiroteio na região, que teve início por volta de 11h30. Segundo os relatos, a guerra acontece entre traficantes das facções criminosas Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro.

Veja o vídeo: