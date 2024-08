Segundo testemunhas, Luiz Felipe pedia comida no estabelecimento quando o segurança se revoltou - Reprodução

Publicado 23/08/2024 22:47 | Atualizado 23/08/2024 22:58

Rio - Carlos Alberto Rodrigues do Rosário Júnior, o segurança suspeito de espancar um homem em situação de rua até a morte , foi preso na noite desta sexta-feira (23). O caso aconteceu mais cedo, na Praça Mauá, no Centro do Rio, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Segundo testemunhas, a vítima, Luiz Felipe Silva dos Santos, de 43 anos, entrou em um restaurante para pedir comida. Carlos, então, se revoltou e mandou o mesmo sair do local. Câmeras de segurança mostraram que, logo após, a vítima pegou uma pedra no chão e atirou contra o segurança, que retirou um pedaço de madeira do balcão e perseguiu Luiz Felipe. Já do lado de fora, as câmeras filmaram o suspeito espancando a vítima até a morte.