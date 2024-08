Vegetação atingida pelas chamas em morro de Galdinópolis,no distrito de Lumiar - Reprodução

Vegetação atingida pelas chamas em morro de Galdinópolis,no distrito de LumiarReprodução

Publicado 23/08/2024 20:10 | Atualizado 23/08/2024 20:13

Um incêndio atingiu área de vegetação nesta sexta-feira (20) no bairro Galdinópolis, que integra o distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. De acordo com registros compartilhados nas redes, as chamas começaram ainda na quinta, mas focos voltaram a surgir no início desta manhã.

Os bombeiros da Subseção de Controle Operacional (SsCO) do 6º GBM (Nova Friburgo) foram acionados para o local às 9h50. Às 13h06 os focos de incêndio haviam sido contidos e não há registro de vítimas.

Nas redes sociais, moradores da região denunciam que os incêndios ou queimadas criminosas são rotineiros na região.

"Todo dia é isso aqui em Friburgo. Precisa ter uma fiscalização severa e pesar no bolso de quem faz esse tipo de coisa. Em plena época seca, sem chuva", relatou uma usuária do Instagram.