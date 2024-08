Sentido horário: o policial federal Sergio Luiz (alto esq.), o PM Saint Clair Ferreira, o vendedor Rafael Félix e a professora Layla Marinho - Reprodução

Sentido horário: o policial federal Sergio Luiz (alto esq.), o PM Saint Clair Ferreira, o vendedor Rafael Félix e a professora Layla MarinhoReprodução

Publicado 23/08/2024 17:42

Rio – O pior cenário para uma vítima de assalto é ser baleada durante a abordagem criminosa. E de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, essa situação, infelizmente, ficou mais frequente na região do Grande Rio – capital e outros 17 municípios – em 2024.

De acordo com o levantamento, entre 1º de janeiro e 23 de agosto, em 134 assaltos ou tentativas, 142 pessoas terminaram baleadas – 58 morreram e 84 ficaram feridas. Já no mesmo período do ano passado, em 128 episódios com disparos de arma de fogo, 121 foram atingidos, dos quais 47 não resistiram. Ou seja, 17% de aumento.

Por região

No ranking de acúmulo de registros, a Zona Norte lidera: em 58 ocasiões com tiros efetuados – 43% do total de registros –, o saldo foi de 21 mortos e 33 feridos.

Em seguida, vem a Zona Oeste, com 25 assaltos com tiroteio – com nove mortos e 18 feridos; e a Baixada Fluminense, onde há registros, até 23 de agosto, de 21 ações, 12 mortos e 13 feridos.

Completam a lista, Leste Metropolitano, com 16 casos, nove mortos e 13 feridos; Centro, com nove tentativas, quatro mortos e quatro feridos; e Zona Sul, com cinco situações, três mortos e três feridos.