O PM reagiu a uma tentativa de assalto - Divulgação

Publicado 21/08/2024 06:37 | Atualizado 21/08/2024 08:12

Rio - O policial militar Saint Clair Ferreira dos Santos, de 36 anos, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto nas proximidades da Vila Olímpica de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (20).



Segundo a corporação, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na região. No local, constataram que a vítima era um militar que estava de folga. O agente chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.



Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro.