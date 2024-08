Evandro Borges dos Santos, o 'Ducho', foi preso na manhã desta quarta (21) - Reprodução

Publicado 21/08/2024 21:54

Petrópolis – Um homem apontado pela Justiça de Goiás como chefe do tráfico de drogas no estado da Região Centro-Oeste foi preso, na manhã desta quarta-feira (21), em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. A captura aconteceu na Comunidade Vitória, no bairro Castrioto.

De acordo com o Disque Denúncia (2253-1177), responsável por repassar informações que ajudaram na prisão, uma ação conjunta – entre agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Polícia Militar do RJ, do 26º BPM (Petrópolis) e da PM de Goiás – resultou na localização de Evandro Borges dos Santos, o “Ducho”, de 34 anos, na Rua Conde Pereira Carneiro. O homem, que era considerado foragido da Justiça e possuía elo com a facção criminosa Comando Vermelho na Região Oeste de Goiás, não resistiu à abordagem policial.

Inicialmente, Ducho foi levado à 105ª DP (Cabo Frio) para cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara das Garantias de Goiânia (TJGO), por organização criminosa. Depois, seguiu ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu à disposição da Justiça de Goiás.