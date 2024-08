Prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 21/08/2024 20:31

Rio - Um casal, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, foi preso, nesta terça-feira (20), em Del Castilho, na Zona Norte. O pai, que teria cometido os estupros por sete anos, ainda mantinha o conteúdo dos atos praticados armazenados no seu celular.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). Ambos foram autuados por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.



De acordo com os agentes, o homem é suspeito de estuprar a própria filha, dos 2 aos 9 anos de idade. Os crimes começaram no ano de 2017. Além disso, ele teria o hábito de filmar os atos libidinosos praticados e armazená-los em seu celular.



O investigado também se comunicava virtualmente com a criança, por meio de um aplicativo de mensagens, mantendo diálogos de cunho sexual, enviando fotos sem roupa e pedindo que ela fizesse o mesmo.

A Polícia Civil informou que a mãe da criança tinha ciência dos abusos e consentia com os atos praticados pelo companheiro.



A vítima relatou a situação para uma vizinha, durante uma confraternização do condomínio onde residem. Os autores foram, então, localizados e detidos. Na delegacia, eles confessaram os delitos praticados contra a filha.