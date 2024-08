Homem discutiu com agentes de segurança após quebrar vidro da porta de um vagão do metrô - Reprodução / Redes Sociais

Homem discutiu com agentes de segurança após quebrar vidro da porta de um vagão do metrôReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/08/2024 22:32

Rio - Um homem foi detido após quebrar o vidro da porta de um vagão do metrô e se envolver em uma confusão com agentes de segurança, na Zona Sul.

O caso aconteceu na noite do último domingo (18). Segundo o MetrôRio, o passageiro burlou o sistema na estação General Osório/Ipanema, desacatou os agentes e embarcou novamente na composição.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem, sem camisa e apenas com um short, com a mão e o pé sangrando, discutindo com guardas. Ele é puxado para dentro do vagão por outras pessoas.

De acordo com o MetrôRio, o passageiro seguiu até o Catete, onde foi retirado do trem pelas equipes da concessionária. A Polícia Militar foi acionada e o conduziu para a 12ª DP (Copacabana).

Questionada sobre o assunto, a PM ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.