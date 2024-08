Amigos lamentaram nas redes a morte de Otávio do Nascimento Andrade, de 21 anos - Reprodução/redes sociais

Rio - Otávio do Nascimento de Andrade, de 21 anos, foi encontrado morto no Elevado do Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (20). Segundo informações iniciais, o corpo do rapaz tinha sinais de violência e um amigo acredita em homofobia.

Otávio estaria desaparecido desde a noite de domingo (18), quando saiu de São Conrado, perto da comunidade da Rocinha, rumo à Muzema, na Zona Oeste, onde morava. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para o caso.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente na 14ª DP (Leblon) e, posteriormente, encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca), que segue as investigações para esclarecer todos os fatos. O DIA procurou o delegado Neilson dos Santos Nogueira, titular da distrital, que informou que os agentes ainda avançam em diligências sobre o caso.

A reportagem entrou em contato também com um amigo de Otávio, que preferiu não se identificar. O rapaz relatou que não tinha conhecimento sobre um relacionamento amoroso atual da vítima, que também não havia falado sobre ameaças, mas acredita em um "ataque homofóbico sem precedentes".

Em uma página no Instagram destinada ao público LGBTQIA+ que anunciou o falecimento do rapaz, comentários também apontaram homofobia.

Na página de Otávio Andrade na mesma rede social, amigos lamentaram a morte do jovem: "eu não estou acreditando nisso"; "Deus te receba de braços abertos"; "nem acreditei quando fiquei sabendo"; "você será eterno amigo", escreveram amigos.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do jovem.