Velório e enterro de Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, empresário morto em São Gonçalo durante abordagem de PMs - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 21/08/2024 17:09 | Atualizado 21/08/2024 17:39



Rio - O corpo do empresário Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, baleado e morto durante uma abordagem policial em São Gonçalo, Região Metropolitana, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (21) no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. Durante o sepultamento, amigos e familiares, que não quiseram dar entrevistas, usaram camisas brancas com a foto do jovem e soltaram balões brancos pedindo paz.

O jovem foi atingido por dois tiros, um no fígado e outro no estômago, e foi levado para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, onde ficou internado em estado gravíssimo por dois dias.

Versão da PM A família de Rhuan acusou a PM de balear o rapaz. Segundo testemunhas que presenciaram o crime, não houve confronto no local . "Não houve confronto! Quando eles pediram para parar, ele parou e os policiais já vieram atirando. Ele saiu do carro baleado e mandaram ele deitar no chão, ele e o primo. Tinham duas meninas vindo atrás e presenciaram tudo; não existiu troca de tiros. O garoto baleado ainda teve que deitar no chão", disse ao

A Polícia Militar alega que solicitou a parada do veículo na rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso à comunidade do Salgueiro. Segundo a corporação, criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Houve um confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, teria sido atingido.



O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo) e as investigações estão em andamento.