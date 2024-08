Eleições 2024: Saiba quem são os candidatos a prefeito do Rio - Montagem Agência O Dia - Divulgação

Publicado 22/08/2024 04:00

Rio - A Fecomércio RJ apresenta a 6a edição do evento Movimento Rio em Frente, entre os dias 26 e 30 de agosto no auditório da entidade, no Flamengo na Zona Sul do Rio. Este encontro tem como objetivo promover um espaço para que eleitores possam conhecer melhor os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro por meio de entrevistas diretas e aprofundadas. O evento tem a realização dos jornais O DIA e MEIA HORA

O evento terá a participação de público convidado pelas legendas partidárias e todo o conteúdo das entrevistas será transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook do jornal O DIA, além das plataformas do SBT News. Este é um momento de decisão para a democracia carioca e para a formação de opinião pública do eleitorado, oferecendo uma oportunidade única para os cidadãos obterem informações detalhadas sobre as propostas e visões de cada candidato.

A jornalista Isabele Benito será a responsável pela mediação e apresentação das entrevistas, que se estenderão ao longo de cinco dias, com uma agenda repleta de discussões e propostas dos postulantes ao cargo. A programação inclui a participação dos seguintes candidatos:

26 de agosto

12h: Henrique Simonard (PCO)

15h: Marcelo Queiroz (Progressistas)

27 de agosto

17h: Eduardo Paes (PSD)

28 de agosto

12h: Carol Sponza (Novo)

29 de agosto

12h: Alexandre Ramagem (PL)

15h: Juliete Pantoja (UP)

30 de agosto

12h: Cyro Garcia (PSTU)

15h: Tarcísio Motta (PSOL)

17h: Rodrigo Amorim (União Brasil)

A Fecomércio RJ, os jornais O DIA e MEIA HORA reafirmam o compromisso com a transparência e a participação cidadã ao promover este importante evento, que tem como objetivo fortalecer o debate político e ajudar os eleitores a fazer escolhas mais informadas nas próximas eleições.