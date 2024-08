A Orquestra se apresenta no Municipal nesta terça-feira, 27 de agosto - Divulgação / Daniel Ebendinger

A Orquestra se apresenta no Municipal nesta terça-feira, 27 de agostoDivulgação / Daniel Ebendinger

Publicado 25/08/2024 00:00

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro (OSJRJ), Orquestra residente da PUC-Rio, irá fazer um concerto muito especial da sua Temporada 2024, comemorativa de 10 anos, no dia 27 de agosto, terça, às 19h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Sob a batuta do jovem talento da regência, José Soares e com uma das solistas mais requisitadas do país, a pianista Olga Kopylova, a Orquestra vai apresentar duas obras de Gershwin, o clássico Bolero, de Ravel, e abrirá a noite com Concerto para Piano em Um Movimento, da compositora norte-americana Florence Price (1887– 1953), executada pela primeira vez no Rio de Janeiro. Os ingressos a preços populares custam entre R$10 (meia-entrada) e R$40 (inteira).

fotogaleria

Florence Price: do racismo ao reconhecimento na música de concerto



Pianista desde os 4 anos de idade, Florence Price nasceu no Arkansas, Sul dos Estados Unidos, e tornou-se a primeira compositora negra a ter uma obra sinfônica executada por uma grande orquestra nacional após receber o primeiro prêmio no renomado Concurso Wanamaker. Ao longo da sua carreira, sofreu diversos episódios de racismo, inclusive linchamentos, e teve que mudar de Estado por conta do preconceito, tendo seu trabalho reconhecido somente anos depois, em Chicago. Pianista desde os 4 anos de idade, Florence Price nasceu no Arkansas, Sul dos Estados Unidos, e tornou-se a primeira compositora negra a ter uma obra sinfônica executada por uma grande orquestra nacional após receber o primeiro prêmio no renomado Concurso Wanamaker. Ao longo da sua carreira, sofreu diversos episódios de racismo, inclusive linchamentos, e teve que mudar de Estado por conta do preconceito, tendo seu trabalho reconhecido somente anos depois, em Chicago.

A Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro - formada por 55 jovens, em sua maioria negros e de comunidades do Rio, oriundos do projeto Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) - vem agora resgatar e homenagear a importância, a história e a luta desta grande compositora, tendo ainda uma mulher como solista do concerto: Olga Kopylova, nascida no Uzbequistão e que, entre 2000 e 2024, ocupou a posição de pianista titular na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), sendo uma das solistas mais requisitadas e premiadas do país.



"É uma honra enorme ver a nossa Orquestra, composta em sua maioria por jovens negros, homenageando Florence Price, e ainda com uma obra inédita em concertos no Rio. Também teremos obras de Gershwin consideradas verdadeiros marcos da resistência ao racismo nos Estados Unidos. A potência e a representatividade que isso traz para eles é enorme", afirma Fiorella Solares, diretora da Ação Social pela Música do Brasil.



Olga Kopylova também vai ministrar uma Masterclass pelo projeto, direcionada a pianistas do Rio de Janeiro, e conhecer de perto o trabalho da ASMB que, há 25 anos, atua com inclusão social a partir do ensino coletivo de música, atendendo atualmente a centenas de jovens no Estado que vivem em áreas de vulnerabilidade.



Na regência, o jovem talento paulista José Soares



Com apenas 26 anos, o maestro paulista José Soares é um dos nomes mais importantes de sua geração na música de concerto no Brasil. Atualmente como regente associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, venceu o 19º Concurso Internacional de Regência de Tóquio, em 2021, e também recebeu o prêmio do público na competição.



No período de 2022 e 2023, regeu as orquestras Sinfônica NHK de Tóquio, considerada uma das maiores do mundo, além da New Japan Philharmonic, Sinfônica de Hiroshima, Filarmônica de Nagoya e a MÁV Symphonie Orchester, em Budapeste. "José Soares é o maior regente brasileiro de sua geração. Por ser tão jovem, se torna uma verdadeira inspiração para os nossos talentosos musicistas", frisa Fiorella Solares.



Programa contará com obras do jazz norte-americano e Bolero, de Ravel



Florence Price é a principal compositora da apresentação, que vai abrir com “Concerto para Piano em Um Movimento”. Entre o variado trabalho criado em toda a sua carreira, que incluem sinfonias, música de câmara, concertos para piano e violino e arranjos para órgão, muitas de suas peças eram marcadas pelos ritmos e melodias de ritmos considerados como músicas negras, como o jazz e o blues. Inclusive em seus nomes, como "Three Little Negro Dances", "Songs to a Dark Virgin", entre outras.



Para conversar com esta proposta, foi escolhida como segunda obra do programa “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin, composição que completa 100 anos em 2024 e que, de certa forma, apresentou o jazz ao público de música clássica e fez de seu autor uma repentina estrela. As canções de Gershwin já foram gravadas por cantores e compositores negros do jazz americano, como por exemplo Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Louis Armstrong e Miles Davis.



Em seguida, também de Gershwin, será apresentada “Suíte da Ópera Porgy and Bess”, obra que tem como tema a dura vida de negros americanos. Quando estreou, em 1935, tinha um elenco composto unicamente por cantores negros com formação clássica, algo extreamente ousado para a época. Traz uma fusão de elementos sinfônicos europeus com o jazz americano, e só foi aceita, de fato, como ópera nos Estados Unidos em 1976. Conta, por exemplo, com a canção “Summertime”, considerada um verdadeiro hino da resistência ao racismo.



Encerrando em grande estilo, uma das obras clássicas mais populares em todo o mundo, “Bolero”, de Maurice Ravel, peça orquestral de um único movimento, considerada uma obra-prima, e escolhida pelos próprios integrantes da OSJRJ para o programa, com a missão de encerrar o concerto em um verdadeiro clima de festa, otimismo e alegria.





PROGRAMA:



Concerto para Piano em Um Movimento – Florence Price (1887 – 1953)



Rhapsody in Blue - George Gershwin (1898 – 1937)



Suíte da Ópera Porgy and Bess - George Gershwin (1898 – 1937)



Bolero – Maurice Ravel (1875 – 1937)





SERVIÇO:



Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro - 10 Anos



Data: 27 de agosto de 2024 (terça-feira)



Horário: 19h



Regente: Maestro José Soares



Solista: Olga Kopylova (piano)



Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro



Endereço: Praça Floriano s/n, Centro - RJ.



Ingressos:



Frisas e Camarotes (ingresso individual) - R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)



Plateia e Balcão Nobre - R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)



Balcão Superior - R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)



Galeria - R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)



Vendas antecipadas: https://feverup.com/m/192232



Duração: 100 minutos

Classificação: Livre





SIGA A AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA DO BRASIL:



Instagram: https://www.instagram.com/asmdobrasil



Site: https://www.asmdobrasil.org.br/