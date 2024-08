Estelionatário foi preso durante um evento beneficente em Del Castilho, na Zona Norte - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/08/2024 08:21

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (26), em Del Castilho, na Zona Norte, um homem que aplicava golpes com instalação de placas solares. Segundo as investigações, as vítimas pagavam pelo serviço, mas os equipamentos nunca eram entregues.

De acordo com a polícia, Manoel Peçanha de Oliveira se apresentava como dono da empresa Amazon Distribuidora Solar, que vende kits de energia solar. A corporação desconfia, ainda, que o homem seja sócio de uma segunda empresa, na qual existem diversas denúncias de prática de estelionato.

Manoel foi encontrado por agentes da 4ª DP (Praça da República) enquanto participava de um evento beneficente em Del Castilho. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estelionato.