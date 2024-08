Operação para demolição de imóveis continua no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/08/2024 09:25 | Atualizado 26/08/2024 14:43

Rio - A operação de demolição de imóveis de luxo irregulares construídos pelo tráfico no Complexo da Maré, na Zona Norte, voltou a deixar alunos sem aulas na manhã desta segunda-feira (26). Nas comunidades, duas escolas estaduais não abrem há uma semana, afetando cerca de 1424 estudantes. Já na rede municipal, 24 unidades estão fechadas. Esse é o oitavo dia seguido de ações policiais na região.

De acordo com Secretaria de Estado de Educação, estão suspensas as atividades no Ciep 326 - César Pernetta e no Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes desde a última segunda-feira (19). Enquanto, as escolas municipais estiveram fechadas por três dias seguidos, funcionando em horários alternados apenas na quinta (22) e sexta-feira (23).

"A pasta segue avaliando diariamente as condições de segurança para decidir sobre a abertura ou fechamento das escolas, seguindo o protocolo Acesso Mais Seguro, feito em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha", explicou a Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a gestão das unidades, os conteúdos pedagógicos perdidos são repostos. Para Ong Redes da Maré, ao todo, 9 mil alunos já foram afetados.





Até o momento, as equipes da Prefeitura finalizaram a demolição do pavimento de um dos prédios, o que permite a entrada das máquinas, restando apenas a desocupação dos prédios imóveis vizinhos para o trabalho com a retroescavadeira. Já foram descaracterizados 32 prédios, com mais de 162 apartamentos.



No domingo (25), durante ação nas comunidades da Maré, a Polícia Militar, com auxílio de cães farejadores, apreendeu



Moradores protestam contra demolição



Moradores protestam contra demolição

Na última sexta-feira (23), mais de mil pessoas ocuparam a Avenida Brigadeiro Trompowski com faixas pedindo paz e afirmando que os apartamentos demolidos são propriedades da população local, e não do tráfico. Segundo moradores, eles estão sendo despejados de suas casas. Na ocasião, os comércios locais ficaram fechados. Ao todo, o condomínio de luxo abriga 40 imóveis.

Devido as denúncias, no sábado (24), uma equipe da Secretaria de Habitação esteve na comunidade Parque União, na Maré, e cadastrou cerca de 40 unidades. Nos próximos dias será feita a análise dos cadastros feitos, verificando quais se enquadram no direito de receber o Auxilio Habitacional Temporário, sendo considerada inicialmente a lista da Associação de Moradores no primeiro dia de atuação da Seop na comunidade.



O que diz a Polícia Civil?





Os imóveis foram erguidos sem nenhuma autorização da prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras. Engenheiros da Prefeitura estimam prejuízo de R$ 30 milhões aos responsáveis pelas construções.



De acordo com investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o Parque União vem sendo utilizado há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas. Os agentes apuraram ainda a participação de funcionários de órgãos representativos da comunidade no esquema.