Cães farejadores encontraram uma tonelada de maconha na Nova Holanda - Divulgação

Cães farejadores encontraram uma tonelada de maconha na Nova HolandaDivulgação

Publicado 25/08/2024 17:34 | Atualizado 25/08/2024 19:16

Rio - A Polícia Militar, com auxílio de cães farejadores, apreendeu na tarde deste domingo (25) uma tonelada de maconha nos dutos de ar da área externa de uma escola na Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Durante a manhã, um intenso tiroteio foi registrado na região. Em imagens que circulam nas redes sociais, uma moradora chegou a mostrar um projétil que atingiu sua residência.

Segundo a corporação, as cadelas Frozen, Fênix e Elektra, especializadas em localizar armas e drogas, demonstraram uma mudança de comportamento. Seguindo as pistas dadas pelos animais, os policiais localizaram e apreenderam 250 tabletes de maconha.



Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação comunicou que a unidade foi usada pelos bandidos para esconder as drogas enquanto ela estava fechada e sem a presença de funcionários.

"A Secretaria Municipal de Educação informa que criminosos invadiram o terreno da escola e esconderam drogas na área externa da unidade, especificamente dentro de dutos de ar, com a escola já fechada e sem funcionários e, ao que tudo indica, neste fim de semana. A Secretaria repudia profundamente que um espaço que deveria ser sagrado, uma escola, tenha sido escolhido como alvo de criminosos", informa a nota da SME.

Ainda na Maré, no Parque União, policiais civis e agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizam uma operação pelo sétimo dia seguido para demolição de imóveis de luxo construídos pelo tráfico.

Segundo a Seop, as equipes já finalizaram a demolição do pavimento de um dos prédios, o que permite a entrada das máquinas, restando apenas a desocupação dos prédios vizinhos para o trabalho com a retroescavadeira. Até o momento já foram descaracterizados 32 prédios, com mais de 162 unidades (apartamentos).

Escolas fechadas

Devido as operações sequenciais, escolas e clínicas da família tiveram o funcionamento afetado ao longo da semana. Duas unidades estaduais de ensino que atendem 1.424 alunos da região não abrem desde segunda-feira (19), conforme informou a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc).



Já os colégios municipais retomaram as aulas na quinta-feira (22), após 24 unidades ficarem fechadas na terça (20) e na quarta (21). A ONG Redes Maré estima que, ao todo, 9 mil alunos foram prejudicados.