Moradora mostrou a bala que quase atingiu seu maridoRede Social/"Maré não vive"

Publicado 25/08/2024 16:57 | Atualizado 25/08/2024 17:21

LIVRAMENTO

"Foi Deus que livrou meu marido, Agt escutou o primeiro tiro aí ele levantou quando ele levantou pra olhar veio o segundo e atravessou parede só que a bala pegou no braço dele já sem força e amassada"



ATENÇÃO MUITOS TIROS NA NOVA HOLANDA, PU E BAIXA DO SAPATEIRO pic.twitter.com/1VNhTztoTm — Maré Não Vive (@MareNaoVive) August 25, 2024

VEJA: Bala voou firme por volta das 5h da manhã entre traficantes e policiais na favela da Nova Holanda (CV), no Complexo da Maré.



Acompanhe: https://t.co/JAhIm11oaB pic.twitter.com/glmiY3YvCM — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) August 25, 2024

Rio - A operação de demolição de imóveis irregulares no Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte, segue pelo sétimo dia seguido neste domingo (25). Durante a manhã, um intenso tiroteio foi registrado na região e na comunidade vizinha, a Nova Holanda. Em imagens que circulam nas redes sociais, uma moradora chegou a mostrar um projétil que atingiu sua residência."Foi Deus que livrou meu marido. A gente escutou o primeiro tiro, quando ele levantou para olhar veio o segundo e atravessou a parede, só que a bala pegou no braço dele já sem força e amassada", relatou.A ação da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) conta com apoio da Polícia Militar. Moradores chegaram a flagrar a presença de diversos blindados da corporação nas comunidades.Segundo a Seop, as equipes já finalizaram a demolição do pavimento de um dos prédios, o que permite a entrada das máquinas, restando apenas a desocupação dos prédios vizinhos para o trabalho com a retroescavadeira. Até o momento já foram descaracterizados 32 prédios, com mais de 162 unidades (apartamentos). A demolição das construções irregulares seguirá nos próximos dias.No sábado, uma equipe da Secretaria de Habitação esteve na comunidade Parque União, na Maré, e cadastrou cerca de 40 unidades. Nos próximos dias será feita a análise dos cadastros feitos, verificando quais se enquadram no direito de receber o Auxílio Habitacional Temporário, sendo considerada inicialmente a lista da Associação de Moradores no primeiro dia de atuação da Seop na comunidade.