Atividades de conscientização acontecem na estação de trem Central do BrasilArquivo / Agência O Dia

Publicado 25/08/2024 13:53

Rio - A SuperVia vai promover uma ação, a partir das 7h30 desta segunda-feira (26), de enfretamento à violência contra a mulher na estação Central do Brasil. Um tatame com demonstrações de técnicas de desvencilhamento será exposto no local.

As atividades acontecem em alusão ao Dia Internacional da Igualdade Feminina. Segundo a concessionária, profissionais estarão disponíveis para antender às passageiras que queiram tirar dúvidas sobre como denunciar casos de agressões físicas e psicológicas, ameaças e abuso moral, patrimonial, físico e sexual. Também serão distribuídos panfletos informativos.



A concessionária ressalta que funcionários irão passar por treinamentos com a equipe de segurança para enfrentamento de casos de importunação sexual ocorridos dentro do transporte.



As ações são promovidas em parceria com as secretarias estaduais da Mulher e dos Direitos Humanos.