Carlos Vinicius e Andressa Rodrigues estavam casados há 1 ano e três mesesArquivo Pessoal

Publicado 25/08/2024 21:05

Rio - O motorista de aplicativo Carlos Vinícius Pereira de Azevedo, de 31 anos , morto em um assalto em Nilópolis , na Baixada Fluminense, foi enterrado na manhã deste domingo (25) no Cemitério de Olinda, no mesmo município. Aoa mulher da vítima, Andressa Rodrigues, 29 anos, contou que os dois planejavam um filho juntos ainda este ano."Estou sem chão. Meu esposo era um homem de honra, um excelente homem. Tínhamos 1 ano e 3 meses de casamento. Ele tem uma filha e um filho, mas estávamos planejando um esse ano. Conversamos na sexta-feira antes de eu ir trabalhar", lamentou.Ainda muito abalada, a mulher explicou que o marido trabalhava como motorista de aplicativo há muitos anos. Carlos Vinicius foi baleado na cabeça e no abdômen. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.