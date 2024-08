Carlos Vinicius deixa esposa e um filho - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/08/2024 11:28 | Atualizado 24/08/2024 14:16

Rio - Um motorista de aplicativo morreu, na noite desta sexta-feira (23), ao ser baleado na Rua Júlio Berkowitz, no bairro Cabuis, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Testemunhas relatam que Carlos Vinícius Pereira de Azevedo, de 31 anos, foi vítima de um assalto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram chamados para verificar a ocorrência. No local, a equipe recebeu a informação de que o homem havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, militares do quartel de São João de Meriti foram acionados às 18h39 e encaminharam Carlos Vinícius ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com o município, o motorista, baleado na cabeça e no abdômen, chegou a ser atendido na emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Carlos Vinícius deixa esposa e um filho. Através das redes sociais, Andressa Rodrigues, casada há cerca de um ano com a vítima, publicou uma foto ao lado da família. "Você prometeu que ia voltar, Meu Deus", escreveu na postagem. Ainda não há informações sobre o enterro.

Nos comentários, amigos e familiares descrevem o motorista de aplicativo como um rapaz dedicado e trabalhador. "Muito triste ver isso, o Vinicius era um menino super de boa, conhecia ele desde pequeno. Que Deus conforte o coração de toda a família", escreveu um colega. "Meu amigo de infância e de futebol, Vinicius era um homem bom e pai de família. Que covardia, nós falamos na quarta-feira de como a vida é um sopro. Vai deixar muita saudade", disse outro.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte. De acordo com a corporação, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.