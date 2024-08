O homem desapareceu ao entrar no mar na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste - Renan Areias/Arquivo/Agência O Dia

O homem desapareceu ao entrar no mar na praia da Barra da Tijuca, Zona OesteRenan Areias/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 24/08/2024 21:52

Rio - O Corpo de Bombeiros busca desde a tarde deste sábado (24) um homem que desapareceu no mar na altura do posto 8, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo os militares, a procura deve ser estender ao longo da madrugada, sendo retomada com mais intensidade na manhã de domingo (25).

Na região, o mar esteve agitado. De acordo com a Marinha do Brasil, há um aviso de ressaca para o litoral do Rio, com início ao meio-dia de domingo (25) e término às 18h de segunda-feira (26). A previsão é de ondas de até 2,5 metros de altura.

Já o tempo, em função da passagem de uma frente fria, terá céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada, ganhando mais intensidade e passando a chuva moderada a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes.

Outro caso de afogamento