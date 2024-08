A vítima foi surpreendida por criminosos enquanto estava em um bar de Bonsucesso - Reprodução/TV Globo

A vítima foi surpreendida por criminosos enquanto estava em um bar de BonsucessoReprodução/TV Globo

Publicado 24/08/2024 16:17

Rio - Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto em Bonsucesso, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (23). A vítima, ainda não identificada, estava sentada em um bar na esquina da Avenida Paris com a Av. Bruxelas, por volta das 20h40, quando foi surpreendida por criminosos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22ºBPM (Maré) foram acionados para ocorrência e realizaram buscas pela região, mas os criminosos não foram localizados, até o momento. Já o rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). As investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.