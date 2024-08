Ayala Rossana é apaixonada pela vida noturna carioca - Arquivo pessoal

Ayala Rossana é apaixonada pela vida noturna carioca Arquivo pessoal

Publicado 25/08/2024 00:00

O DIA na Tijuca, Copacabana, e Lapa, cariocas falam o que pensam a respeito da pesquisa feita pela revista estrangeira. Opiniões à parte, o Rio de Janeiro, com todos os problemas, continua lindo e divertido. A Cidade Maravilhosa ficou em primeiro lugar na vida noturna, ultrapassando Manila, na Filipinas, e Berlim, na Alemanha. fotogaleria Eleita pela revista britânica Time Out como um dos melhores lugares de divertimento noturno do mundo, a Lapa, região central do Rio de Janeiro, não é unanimidade para muitos cariocas. Alguns gostam e acham o local interessante e divertido, mas outros criticam o point que tem visibilidade pelo mundo afora assim como Copacabana, a Princesinha do Mar. Em enquete realizada pelo jornalna Tijuca, Copacabana, e Lapa, cariocas falam o que pensam a respeito da pesquisa feita pela revista estrangeira. Opiniões à parte, o Rio de Janeiro, com todos os problemas, continua lindo e divertido. A Cidade Maravilhosa ficou em primeiro lugar na vida noturna, ultrapassando Manila, na Filipinas, e Berlim, na Alemanha.

Um exagero

Gerente do restaurante Combinado Carioca, na Praça Saens Pena, Osmara Gomes, de 31 anos, acha a pesquisa da revista exagerada. "Claro que a Lapa não é um dos melhores lugares do mundo. Como trabalho em ramo de restaurantes, vejo que tem locais como Tijuca, Copacabana, Ipanema, e outros. Muita gente sai da praia e vai para bares ali, tanto de tarde, como à noite. Temos uma unidade na Santa Clara, em Copacabana, e o pessoal adora. Quem mora em outros bairros da Zona Norte também pode se divertir em Bonsucesso, Olaria, Vila Isabel, Ramos e em escola de samba, na Grande Rio, em Caxias, a minha preferida. Acho que quem fez essa pesquisa não entende nada de Rio de Janeiro. Deve ter sido feita só na Lapa. Temos muitos lugares bons para o carioca curtir".



Para quem gosta de balada



A biomédica Sarah Bride, de 28 anos, acha a Lapa legal, mas acredita que seja mais para quem aprecia qualquer tipo de balada. "Fui a Lapa poucas vezes e gostei, mas tenho trauma do lugar por causa da violência: tive um amigo que foi agredido com uma coronhada, ele saiu da boate para comprar bebida do lado de fora e nesse meio tempo foi emboscado. Eu fiquei cuidando dele depois desse episódio na Lapa. Em relação à pesquisa, acho que depende do tipo de entretenimento que as pessoas buscam. É mais para quem gosta de balada e bebida. Também é um ponto que atrai muito turista, né? Então até para você criar amizades e vínculos é legal. Eu moro no Méier, mas costumo ir para Vicente de Carvalho, no Polo gastronômico, onde tem uns barezinhos ótimos. A Lapa ser um dos melhores lugares do mundo destrói, né?''.



Gol de Placa



Entregador do Mercado Livre, Anthony Breno, de 23 anos, concorda com a pesquisa feita pela revista britânica. "A Lapa pode não ser o melhor lugar do mundo para se divertir, mas eu acho que está entre os melhores sim. Gosto muito da Lapa porque lá as baladas são dentro de locais reservados. Na Pedra do Sal você fica mais vulnerável. Na minha opinião, revista fez um gol de placa falando que lá é um dos melhores lugares do mundo. Eu acabo não indo muito por causa do trabalho, mas quando tem festividade de amigos e aniversários, eu vou sim’’.



Sem discriminação



Gerente da Choperia do Papai, no coração da Lapa, Aline Maria Jardim, de 28 anos, concorda com a pesquisa. "Acho que a pesquisa está certa sim. Aqui é para todos os tipos de pessoas, sem discriminação de raça, de nada. Aqui você tem o mais variados tipo de lugares como restaurantes, samba, bares. Acho aqui excelente. Divertir-se aqui na Lapa é ótimo. Aqui é mais agitado, à noite principalmente. Se você vir à noite, é muito bom. Quem vem sempre gosta''.

Local boêmio



Messias Francisco da Silva, de 59 anos, é garçom há 16 no tradicional Restaurante Nova Capela."Com certeza é um dos melhores lugares do mundo para se divertir, principalmente para quem gosta de esticar na madrugada. É um local boêmio. Ficamos abertos até às 3h nos finais de semana", diz Messias, que mora em Honório Gurgel e também gosta do Méier e de Copacabana para se divertir.



Vida noturna excelente



O corretor de imóveis Marcelo Torquato Tavares, de 56 anos, também concorda com a pesquisa. "Vida noturna para quem quer se divertir sim. Eu não conheço o mundo, mas a Lapa é um excelente lugar para vida noturna. Eu moro aqui e já frequentei muito. Hoje, nem tanto. Eu gostava do Asa Branca e ainda têm várias opções como a Fundição Progresso".



Muito insalubre



Representante comercial, Cindy Ellen, de 22 anos, não vê a menor graça na Lapa. Pelo contrário."Não concordo com essa pesquisa. Não acho que que seja tão divertido assim. Eu acho bem insalubre, na verdade, principalmente pela sujeira, pelos lugares assim. Acho que a revista exagerou um pouco. Acho que tem lugares bem melhores no Rio de Janeiro como os bares que ficam em Botafogo", diz Cindy que mora em Jacarepaguá.



Lugar bagunçado



O barman Bruno Elias, de 35 anos, é completamente avesso a Lapa. "Lugar bagunçado, sujo. Se você andar com celular na mão vão te roubar. Odeio a Lapa. Gente usando droga na rua. Acho que a revista exagerou demais. Por isso comecei a dar risada quando você falou sobre a pesquisa. É um lugar divertido, mas um dos melhores do mundo, nem pensar. Não sou muito de sair à noite, mas se tivesse que escolher Tijuca ou Copacabana. Lapa, nãoooooo".



Outras opções maravilhosas



Gerente da unidade de restaurante Barraca da Chiquita, em Copacabana, o cearense Francisco Dias Medeiros, de 50 anos, há 28 trabalhando no ramo, emite sua opinião. "Concordo que realmente a Lapa é um grande point de diversão noturna do Rio de Janeiro. Mas a cidade também tem outras opções maravilhosas. E quais seriam essas opções? Zona Sul, Leblon, Ipanema, Copacabana, a própria Barra da Tijuca, Zona Oeste, com certeza muitos lugares. Eu moro em São Cristóvão, onde tem a Feira dos Nordestinos, tradição no Rio de Janeiro. A revista não exagerou. Tinha que escolher um, não dava pra escolher todos. Acredito que eles viram que a Lapa tem mais potencial abrangente, mas não é só lá, tem outros lugares maravilhosos também".



Amor pelo Centro



A produtora e atriz Ayala Rossana fala de como se diverte na Lapa. "Não sei se a Lapa é um dos melhores lugares porque eu não conheço o mundo. É uma opção no Rio de Janeiro incrível. onde encontra bares, forró, pagode, samba, sempre tem alguma coisa para comer do jeito que você quer, tanto os petiscos quanto o almoço, quanto o jantar, né? Você bebe de tudo na Lapa, bebidas mais tradicionais, mais baratas, as mais caras, né? Você pode ir num quiosquezinho e tomar uma caipirinha baratinha por R$ 10, 15 reais, mas também pode sentar no bar e pagar mais caro. Você se diverte muito. Eu amo a Lapa, eu amo a noite do Rio, essa possibilidade de poder subir Santa Teresa, que também faz parte do centro".



Lista cidades com melhor vida noturna no mundo em 2024

1.Rio de Janeiro, Brasil

2.Manila, Filipinas

3.Berlin, Alemanha

4.Guadalajara, México

5.Austin, EUA

6.Lagos, Nigéria

7.Rotterdam, Holanda

8.Manchester, Reino Unido

9.Budapest, Hungria

10.Accra, Gana

11.Buenos Aires, Argentina

12.Taipei, Taiwan

13.Singapura, Singapura