Casal desaparecido no Chile foi resgatado próximo à fronteira com a Argentina - Rede Social

Casal desaparecido no Chile foi resgatado próximo à fronteira com a ArgentinaRede Social

Publicado 24/08/2024 19:05 | Atualizado 24/08/2024 19:06





Nas imagens divulgadas pelo jornal 24 horas, o aposentado aparece emocionado ao ser encontrado pela polícia local. O casal estava abrigado em uma barraca dentro de uma pequena cabana, com roupas de frio e sem sacos de dormir. Já carro em que viajavam foi encontrado preso à neve. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.



Veja:

Vídeo mostra momento em que casal de brasileiros desaparecidos há cinco dias são resgatados no Chile. Aurora e Eraldo reecontraram a família neste sábado (24).



Crédito: Imagens jornal 24 horas pic.twitter.com/fIYluSs1Va — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2024

Nas redes sociais, o governo regional do Atacama publicou uma foto posterior ao resgate. Ao DIA, um familiar de Aurora e Eraldo contou que as condições climáticas no país estão ruins, por isso eles precisaram receber cuidados. "Tudo indica que eles não foram vítimas de nenhum crime. Não sei se foi só por conta do clima ou se perderam em algum momento", disse. Rio - Um vídeo mostra o momento do resgate do casal de brasileiros, desaparecido há cinco dias no Chile , próximo à fronteira com a Argentina na noite de sexta-feira (23). Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, reecontraram a família neste sábado (24) e foram encaminhados para um hospital da região, sem ferimentos aparentes.Nas imagens divulgadas pelo jornal 24 horas, o aposentado aparece emocionado ao ser encontrado pela polícia local. O casal estava abrigado em uma barraca dentro de uma pequena cabana, com roupas de frio e sem sacos de dormir. Já carro em que viajavam foi encontrado preso à neve. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.Nas redes sociais, o governo regional do Atacama publicou uma foto posterior ao resgate. Ao, um familiar de Aurora e Eraldo contou que as condições climáticas no país estão ruins, por isso eles precisaram receber cuidados. "Tudo indica que eles não foram vítimas de nenhum crime. Não sei se foi só por conta do clima ou se perderam em algum momento", disse.





Em nota, os familiares agradeceram as buscas. “Hoje, os dois estão recebendo atendimento médico para que tenhamos certeza de que está tudo bem. Ainda não temos todos os detalhes sobre o ocorrido, mas divulgaremos mais informações assim que possível. Em nome de toda a família, deixamos aqui o nosso sincero agradecimento”, finalizaram.



Relembre o caso



Aurora e Eraldo moram em Resende, no Sul do estado do Rio de Janeiro, e saíram da cidade no dia 2 de agosto. Segundo a família, o casal entrou no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina, no dia 14. A última localização e contato, no entanto, foi em Copiapó, no Chile. O casal tinha a intenção de retornar para a Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco no domingo (18).



O Consulado do Brasil no Chile acompanhou as buscas junto com as autoridades chilenas.



Familiares do casal perdido no Chile agradeceram ajuda após resgate Rede Social