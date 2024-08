Trecho da Rua Tabira com a Praça de Heliópolis, onde aconteceu o crime - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/08/2024 14:23 | Atualizado 24/08/2024 15:15

Rio – Keven Limeira Arêdes, de 21 anos, foi assassinado a tiros na Praça de Heliópolis, em Belford Roxo, Região Metropolitana, na madrugada deste sábado (24). De acordo com relatos das redes sociais, a vítima teria sido executada. Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local, na altura da Rua Tabira, e isolaram a área para perícia.

O corpo foi recolhido por volta das 6h e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), estão em andamento.