Carro capotou após colidir com outro veículo na Avenida Atlântica, em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Carro capotou após colidir com outro veículo na Avenida Atlântica, em CopacabanaReprodução / Redes sociais

Publicado 24/08/2024 13:18

Rio - Uma batida entre dois carros, que fez um deles capotar, deixou quatro pessoas feridas no início da manhã deste sábado (24), na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do bairro foi acionado às 5h11 para o acidente, que aconteceu na pista sentido Forte de Copacabana, entre os postos 3 e 4. Chegando ao local, os agentes encontraram as quatro vítimas, três homens e uma mulher.

Marcelo de Souza, de 54 anos, ficou com ferimentos moderados e foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. Gleice Amaro e André Marinho, ambos de 33 anos, também foram encaminhados à unidade, mas com ferimentos leves. Já Pablo Henrique Sanches Ferreira, 31, foi atendido e liberado no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo que capotou destruído na via, enquanto populares passam ao lado. Há relatos de que um dos motoristas envolvidos teria avançado o sinal vermelho antes da colisão.