Cariocas aproveitaram as últimas horas de calor para curtir a Praia de Copacabana neste sábado (24) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram as últimas horas de calor para curtir a Praia de Copacabana neste sábado (24)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/08/2024 10:27 | Atualizado 24/08/2024 13:38

Rio - A frente fria que chegou ao Rio neste fim de semana virá acompanhada de chuva isolada e rajadas de ventos fortes, previstas para a noite deste sábado. Diante deste panorama, de acordo com as orientações, é importante que alguns cuidados sejam considerados para garantir a proteção contra a ventania.

No entanto, enquanto a chuva e os ventos não chegam, os cariocas encheram a Praia de Copacabana, na Zona Sul, e aproveitaram para tomar banho de mar, curtir a areia, caminhar na orla e praticar atividades físicas, conforme registrou equipe de O DIA.

fotogaleria

Em casa, segundo o Alerta Rio, para se prevenir da ventania, deve-se manter as portas, janelas, persianas e cortinas fechadas para evitar que estilhaços se espalhem caso algum vidro quebre. Além disso, é importante fechar o registro de gás, evitar deixar objetos em locais altos e redobrar o cuidado com o uso de velas em casos de falta de luz, para evitar incêndios.Já na rua, o órgão ressalta que os cariocas devem evitar a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar. Nesta sexta-feira (23), mais de 100 pessoas que faziam Stand-Up Paddle na Praia de Copacabana precisaram ser resgatadas pelos bombeiros após o vento derrubá-las das pranchas. Algumas ficaram com ferimentos leves.O Alerta Rio ainda orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas, ficar nas proximidades de precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.O tempo na capital é influenciado pela aproximação de uma frente fria no oceano. A máxima deste sábado é de 27°C, com mínima de 19°C. No domingo (25), a previsão é de que a temperatura caia ainda mais: a máxima é de 23°C, com mínima de 14°C. Os ventos permanecem fortes, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, e o céu deve ficar praticamente encoberto.A semana deve começar parecida com o domingo, só que ainda mais fria. A máxima prevista pelo órgão para a segunda-feira (26) é de apenas 19°C, com mínima de 12°C. O céu segue coberto por nuvens e os ventos continuam fortes. Há possibilidade de chuva fraca a moderada durante a madrugada e início da manhã.Na terça-feira (27) o sol deve voltar a brilhar um pouco mais, e não há previsão de chuva. Os ventos passam a variar de fracos a moderados, e a máxima prevista é de 23°C, com mínima de 11°C. A temperatura sobe ainda mais na quarta-feira (28), que deve amanhecer com poucas nuvens no céu. A máxima prevista é de 26°C, com mínima de 14°C.