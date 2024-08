Dupla foi presa na comunidade do Rola, em Santa Cruz - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 24/08/2024 12:23

Rio - O chefe da milícia que atua em Sepetiba, na Zona Oeste, foi preso, nesta sexta-feira (23), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Santa Cruz. O segurança do criminoso também foi detido.



De acordo com a polícia, Leonardo Paulo de Sousa, conhecido como Leo Russo ou Aladdin, e Vitor da Silva de Oliveira foram localizados na comunidade do Rola. Com eles, foram apreendidas duas pistolas, materiais de contabilidade da milícia, além de roupas camufladas e um veículo adulterado e roubado.



Segundo as investigações, Alladin possui sete anotações criminais por organização paramilitar privada, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.

A ação ocorreu após levantamento de informações das subsecretarias da PM e Civil. Agentes das delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE), de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) participaram da operação.