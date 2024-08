Publicado 25/08/2024 00:00

Na manchete, Eleições 2024: saiba se mudou o seu local de votação

Em Rio, Quintino ganha escultura em homenagem a Zico

Em Mundo, MP italiano investiga naufrágio de iate

Em Automania, Confira as duas novas versões da Honda Biz

No D Mulher, Rita Batista, apresentadora do É de Casa, diz que vive 'da palavra, com a palavra e para a palavra'

No Ataque, Fogão deve ter time misto contra o Bahia, às 16h, na Fonte Nova

No Fla, Michael pode reestrear contra o Bragantino, no Maracanã, às 20h

Fluminense vence o Galo, por 2 a 0, no Mineirão, e deixa o Z-4

Em Economia, rede de hoteis famosa abre 35 vagas de estágio em diferentes unidades no Rio