As buscas iniciaram na segunda-feira (19) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/08/2024 20:14

Rio - O corpo de um jovem, que estava desaparecido há cinco dias após cair no mar em Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana, foi encontrado nesta sexta-feira (23).Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate ocorreu por volta das 9h na praia de Itaipu, no mesmo município. De acordo com a corporação, a vítima, que não teve a identidade divulgada, sumiu logo após cair da Pedra do Pampo. O local, contrário ao Costão, costuma ser muito procurado por banhistas e visitantes.