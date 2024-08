Ao todo, os policiais encontraram 34 kg de maconha - Divulgação / Polícia Federal

Ao todo, os policiais encontraram 34 kg de maconhaDivulgação / Polícia Federal

Publicado 24/08/2024 14:34 | Atualizado 24/08/2024 17:42

Rio - A Polícia Federal prendeu, neste sábado (24), um homem com 34 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo a PF, o passageiro, de 32 anos, vinha de um voo de Manaus.





A PF efetuou a prisão em flagrante e encaminhou o homem ao sistema prisional. Ele vai responder por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.



Também no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (23), a Polícia Federal prendeu um homem que transportava 2 kg de cocaína. O acusado, de 61 anos e de dupla nacionalidade, iraniana e neozelandesa, pretendia embarcar em um voo comercial que faria conexão em Lisboa, capital de Portugal, antes de chegar ao seu destino final em Atenas, na Grécia. De acordo com a corporação, agentes identificaram a droga dentro das duas malas que haviam sido despachadas.A PF efetuou a prisão em flagrante e encaminhou o homem ao sistema prisional. Ele vai responder por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.Também no Aeroporto do Galeão, nesta sexta-feira (23), a. O acusado, de 61 anos e de dupla nacionalidade, iraniana e neozelandesa, pretendia embarcar em um voo comercial que faria conexão em Lisboa, capital de Portugal, antes de chegar ao seu destino final em Atenas, na Grécia.