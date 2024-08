Bandeiras vermelhas na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio - Renan Areais / Arquivo O Dia

Bandeiras vermelhas na Praia da Barra, Zona Oeste do RioRenan Areais / Arquivo O Dia

25/08/2024

homem que desapareceu após se afogar na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, altura do posto 8. De acordo com os militares, embarcações, drones e mergulhadores auxiliam na procura. Rio - O Corpo de Bombeiros entrou, neste domingo (25), no segundo dia de buscas pelo, na Zona Oeste do Rio, altura do posto 8. De acordo com os militares, embarcações, drones e mergulhadores auxiliam na procura.

A corporação informou que o mau tempo dificulta as buscas pelo rapaz. Ventos fortes e o mar agitado limitam a visibilidade e tornam as operações mais complicadas. No entanto, a procura não foi interrompida. Durante a madrugada, bombeiros permaneceram na praia.



De acordo com a Marinha do Brasil, há um aviso de ressaca para o litoral do Rio, com início ao meio-dia de domingo (25) e término às 18h de segunda-feira (26). A previsão é de ondas de até 2,5 metros de altura.

Já o tempo, em função da frente fria, tem céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada, ganhando mais intensidade e passando a chuva moderada a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados, com rajadas fortes. As temperaturas variam entre 14°C e 23°C.



