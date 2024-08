Bombeiros seguem buscando por pessoa desaparecida na Praia de Itacoatiara - Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/08/2024 11:26 | Atualizado 20/08/2024 13:08

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, nesta terça-feira (20), as buscas por uma pessoa que desapareceu no mar de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com a corporação, a vítima, que ainda não foi identificada, sumiu logo após cair da Pedra do Pampo. O local, que fica ao lado direito da praia, contrário ao Costão, costuma ser muito procurado por banhistas e visitantes.



O grupamento Marítimo de Itaipu e equipes de Operações Aéreas de Jacarepaguá iniciaram as buscas às 16h28 desta segunda e, até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido encontrada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes utilizando barcos e moto aquática na ação.

Homem desaparece no mar do Recreio dos Bandeirantes

Também nesta segunda-feira (19), um homem de 33 anos desapareceu no mar da Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Os bombeiros foram acionados às 3h, na altura do posto 9. As buscas continuam nesta terça.