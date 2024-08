Bombeiros precisaram do auxílio de um helicóptero para retirar o corpo da água - Redes Sociais

Publicado 18/08/2024 08:07 | Atualizado 18/08/2024 08:59

Rio - Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (17) na Praia do Recreio, altura do Posto 12, próximo à Pedra do Pontal, Zona Oeste do Rio. A vítima, um homem que ainda não teve a identificação confirmada, foi localizada por volta das 9h20, após ter sido avistada por um pescador, em uma rede de pesca.



O resgate foi realizado por uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, que utilizou um jetski e contou com o apoio de um helicóptero. Policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e isolaram a área.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde será submetido a exames para identificar a causa da morte e a identificação. As investigações estão sendo conduzidas pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).