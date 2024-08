Militar foi foi atingido por quatro disparos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2024 15:08 | Atualizado 25/08/2024 16:21

Rio - Um bombeiro foi baleado, na manhã deste domingo (25), durante um assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, dois criminosos em uma moto abordaram o militar na Rua José Santana, no bairro Palhada.

Segundo a PM, a vítima foi atingida por quatro disparos. O militar ainda reagiu e conseguiu balear um dos suspeitos, mas a dupla conseguiu fugir com o veículo do bombeiro. A moto utilizada pela dupla foi deixada no local.



O militar foi socorrido por agentes do 20° BPM (Mesquita) e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde dele. Em imagens que circulam nas redes sociais, a vítima é carregada por populares e colocada dentro de uma viatura da PM.

Procurada, a Polícia Civil disse que, até o momento, não houve registro com essas características na delegacia da área. O Corpo de Bombeiros também não se pronunciou.