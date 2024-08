Menina está internada no hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

baleada durante tiroteio na Ilha do Governador, na Zona Norte, em junho, deve receber alta na próxima semana. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, o quadro de A.B.B.N. é estável. Rio - Internada há 73 dias no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, a menina, de 13 anos,, na Zona Norte, em junho, deve receber alta na próxima semana. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, o quadro de A.B.B.N. é estável.

A adolescente foi baleada na rua de casa, no dia 13 de junho, enquanto voltava do balé com uma tia. Ela foi atingida por uma bala perdida na barriga durante confronto entre policiais militares e criminosos.

Ao longo do período em que ficou internada, A.B.B.N. passou por duas cirurgias e perdeu o baço, rim esquerdo, parte do intestino grosso, parte do estômago e a base do pulmão. A previsão é que ela saia do hospital nesta segunda-feira (26).

Por meio de nota, a Polícia Civil do Rio informou que as investigações estão avançadas e que uma reprodução simulada será realizada para ajudar a identificar de quem partiu o tiro que atingiu a menina.