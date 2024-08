Atividades do projeto acontecem no Ginásio Poliesportivo Henrique Lage, na Venda da Cruz - Divulgação

Publicado 25/08/2024 12:27

Rio - Com promoções de atividades esportivas gratuitas para pessoas de todas as idades na Venda da Cruz, em São Gonçalo, Região Metropolitana, o Energia em Família, evento social gratuito, entrou em sua última semana de funcionamento. A iniciativa, que termina no próximo dia 31, acontece no Ginásio Poliesportivo Henrique Lage e oferece treinos de força e funcional e recreação infantil.



Nesta etapa final, as aulas acontecerão na segunda (26) e terça (27), e de quinta (29) à sábado (31). Nos dias de semana, será de 8h às 9h e das 18h às 20h. Já no sábado, elas acontecem de 9h às 11h.