Drogas apreendidas no Parque União durante a operação no Complexo da Maré - Renan Areias/Agência O DIA

Drogas apreendidas no Parque União durante a operação no Complexo da Maré Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 03/07/2024 14:47 | Atualizado 03/07/2024 16:51

Rio - De acordo com investigações da Polícia Civil, aproximadamente 40 prédios, com mais de 300 apartamentos, foram construídos com o dinheiro do tráfico no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Uma operação da da Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizada nesta quarta-feira (3) comprovou as irregularidades. Além disso, a polícia apreendeu farta quantidade de drogas.

fotogaleria

Os delegados Pedro Cassundé e Nina Sanidei, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelas investigações, reforçaram que a ação desta manhã tinha como objetivo combater a lavagem de dinheiro feita por traficantes do Comando Vermelho (CV). Foram expedidos 16 mandados de prisão e oito de busca e apreensão, mas ninguém foi preso.



"A ação teve objetivo de cumprir determinações judiciais para coletar evidências. O domínio territorial não só se presta a atividades ilícitas, mas a lavagem de dinheiro. Diversos documentos foram apreendidos que evidenciam essa prática, na abertura de novos negócios e empreendimentos, eles constroem condomínios inteiros', explicou Cassundé em coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.



Para os investigadores, a associação de moradores da comunidade tinha conhecimento e participação no esquema encabeçado pelo tráfico de drogas.



"A operação de hoje teve como palco o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais vinculados a esse empreendimento imobiliário. Sendo cinco dentro do Parque União, incluindo a associação de Moradores, e dois fora da comunidade. Além disso, a gente acompanhou a Seop para que ela pudesse fazer a fiscalização desse empreendimento, pois eles nem sabiam que existiam, e quando a gente estava acompanhando, dois advogados da associação foram até lá. Ficou bem claro o envolvimento deles", disse Sanidei.



Ainda segundo a delegada, a Seop solicitou a desmobilização e a demolição deve acontecer nas próximas semanas. As construções teriam sido iniciadas em 2017.



Complementando a colega, Cassundé explicou como funciona o esquema da lavagem de dinheiro.

"É uma construção de alto padrão, não é qualquer material. Além disso, eles passam a comercializar alguns imóveis, que acabam tendo por intermédio da associação recebendo escrituras para que sejam formalizados e vendidos a outras pessoas", concluiu.



Segundo a Seop, ao todo foram notificados 41 imóveis construídos irregularmente na região. "A secretaria seguirá os processos administrativos para realizar a demolição dessas estruturas, em ações futuras com apoio das forças de segurança, uma vez que a região sofre forte influência do crime organizado", disse em nota.



Durante a operação, não houve prisões, mas drogas foram apreendidas. Na ação, moradores também registraram tiroteio.



Prisão do chefe do tráfico Os delegados Pedro Cassundé e Nina Sanidei, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), responsável pelas investigações, reforçaram que a ação desta manhã tinha como objetivo combater a lavagem de dinheiro feita por traficantes do Comando Vermelho (CV). Foram expedidos 16 mandados de prisão e oito de busca e apreensão, mas ninguém foi preso."A ação teve objetivo de cumprir determinações judiciais para coletar evidências. O domínio territorial não só se presta a atividades ilícitas, mas a lavagem de dinheiro. Diversos documentos foram apreendidos que evidenciam essa prática, na abertura de novos negócios e empreendimentos, eles constroem condomínios inteiros', explicou Cassundé em coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.Para os investigadores, a associação de moradores da comunidade tinha conhecimento e participação no esquema encabeçado pelo tráfico de drogas."A operação de hoje teve como palco o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais vinculados a esse empreendimento imobiliário. Sendo cinco dentro do Parque União, incluindo a associação de Moradores, e dois fora da comunidade. Além disso, a gente acompanhou a Seop para que ela pudesse fazer a fiscalização desse empreendimento, pois eles nem sabiam que existiam, e quando a gente estava acompanhando, dois advogados da associação foram até lá. Ficou bem claro o envolvimento deles", disse Sanidei.Ainda segundo a delegada, a Seop solicitou a desmobilização e a demolição deve acontecer nas próximas semanas. As construções teriam sido iniciadas em 2017.Complementando a colega, Cassundé explicou como funciona o esquema da lavagem de dinheiro."É uma construção de alto padrão, não é qualquer material. Além disso, eles passam a comercializar alguns imóveis, que acabam tendo por intermédio da associação recebendo escrituras para que sejam formalizados e vendidos a outras pessoas", concluiu.Segundo a Seop, ao todo foram notificados 41 imóveis construídos irregularmente na região. "A secretaria seguirá os processos administrativos para realizar a demolição dessas estruturas, em ações futuras com apoio das forças de segurança, uma vez que a região sofre forte influência do crime organizado", disse em nota.Durante a operação, não houve prisões, mas drogas foram apreendidas. Na ação, moradores também registraram tiroteio.



Na manhã desta quarta-feira (3), agentes da DRE prenderam o líder do tráfico do Morro São João, no Engenho Novo , na Zona Norte. Segundo investigações, Willian Sousa Guedes, conhecido como Corolla ou Chacota, é responsável por comandar invasões no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na mesma região.

O criminoso foi localizado no Jacarezinho, também na Zona Norte. Ele é integrante da facção Comando Vermelho (CV), também chefiou a Favela de Manguinhos, e passou a ser considerado homem de confiança do traficante Wilton Quintanilha, o Abelha. Ao todo, ele possui 54 anotações criminais, e nove nove mandados de prisão preventiva.