Bombeiros realizam trabalho de rescaldo no estabelecimento - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/08/2024 08:41 | Atualizado 26/08/2024 09:24





As chamas de grande proporção começaram na madrugada de domingo (25) e atingiram um estabelecimento fornecedor de plásticos e descartáveis e uma mercearia. As lojas ficaram totalmente destruídas. Rio - Após mais de 24h do início do incêndio, o Corpo de Bombeiros realiza trabalho de rescaldo em duas lojas do Ceasa no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.As chamas de grande proporção começaram na madrugada de domingo (25) e atingiram um estabelecimento fornecedor de plásticos e descartáveis e uma mercearia. As lojas ficaram totalmente destruídas.

Segundo a corporação, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para conter as chamas na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1406. Não houve registro de feridos.



A ação conta com ainda com auxílios dos quartéis de São Gonçalo, São Cristóvão, Niterói e Central.

A Oleplastic, fornecedora de plásticos, já atuava no local há 14 anos. Enquanto a mercearia JHC teve uma das unidades que funciona no Ceasa totalmente destruída.



Marcos Veras, funcionário de outra unidade da JHC, lamentou o acontecido em uma das lojas de seu patrão.



"Eu recebi a notícia quando estava em casa. É triste, é o nosso patrão, trabalhamos com ele há oito anos aqui na loja. Eu trabalho na do lado e graças a Deus não atingiu lá", disse.