Fogo se espalhou pelo estabelecimento por volta de meia-noite deste domingo (25)Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/08/2024 09:58 | Atualizado 25/08/2024 10:43

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste domingo (25), um depósito da unidade do Ceasa do bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Até às 9h30, os bombeiros seguiam realizando o trabalho de rescaldo no local. Não há registro de feridos.



Segundo a corporação, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para conter as chamas, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1406. Ainda não há informações sobre a causa do fogo.



Segundo relatos publicados nas redes sociais, o estabelecimento atingido seria uma loja fornecedora de plásticos e descartáveis. As imagens que circulam mostram o fogo se alastrando fortemente pela loja, espalhando fumaça e assustando os moradores.



As atividades de controle das chamas contaram com a ajuda dos quartéis de São Gonçalo, São Cristóvão, Niterói e Central.

Incêndios no Ceasa do Rio